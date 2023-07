Milena Zárate se enlazó este jueves 13 de julio con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para hablar sobre la situación de su hermana Greissy Ortega, quien pidió ayuda para regresar a Perú tras denunciar que es víctima de agresiones por parte de su pareja Ítalo Villaseca.

La modelo colombiana reiteró que ha decidido cerrarle las puertas de su hogar a su hermana y que no le brindará ningún tipo de ayuda tras tildarla de malagradecida.

“Yo te lo digo tan fríamente, porque para mi (antes) era incapaz de cerrarle la puerta, pero en este momento me doy cuenta que toca ser así con ella porque si ella me hace algo a mí, a mí si me afecta porque es algo mío. He tomado la decisión de cerrar los ojos, no escuchar nada”, señaló la influencer.

PIDE LA INTERVENCIÓN DEL MIMP:

En otro momento, Milena Zárate cuestionó a su hermana por exponer a sus hijos al peligro, y aseguró que los menores tienen daños psicológicos al estar expuestos a un ambiente de violencia. En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que intervenga y vele por el bienestar de sus sobrinos una vez que regresen a nuestro país.

“Lo que sí voy a hacer es pedir al Ministerio de la Mujer que se preocupen por esas criaturas para que les hagan sus exámenes psicológicos cuando vengan, porque yo te puedo garantizar que esos niños no están bien. Además ella es un peligro, porque ella no los cuida”, enfatizó.

En otro momento, Milena Zárate acusó a Greissy de tomar decisiones de manera irresponsable y contó que ella viajó a Estados Unidos sólo para asegurarse que ítalo Villaseca no le era infiel.

“Cuando (Greissy Ortega) estaba acá paraba pegada en el celular pendiente de qué hacia su marido cuando estaba en Estados Unidos”, contó la modelo.