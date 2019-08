Milena Zárate marca distancia de Sheyla Rojas: "He recibido propuestas de todo tipo, pero los bloqueo"

Fue clara. La empresaria colombiana Milena Zárate contó que recibe varias invitaciones de hombres a través de sus redes sociales para viajar a otros países, pero jamás acepta por respeto a su hija.

“No podría seguir los pasos de Sheyla Rojas (que viajó hasta Grecia para reunirse con el libanés Fidelio Cavalli), yo pierdo porque no tengo experiencia. He recibido propuestas e invitaciones de todo tipo por redes sociales, pero no soy capaz de tomarlas en serio y simplemente los bloqueo”, declaró a Trome.

Asimismo, aseguró que no se iría al otro lado del mundo por amor de un 'millonario'. "Mi pequeña sería la burla de todo el mundo por las cosas que se dicen de esos viajes, quiero ser un ejemplo para ella. Cuando uno tiene un hijo, a excepción de Sheyla, uno vela por su desarrollo", dijo.

Sheyla Rojas vuelve a causar polémica junto a Fidelio Cavalli. (Twitter)

Milena también reveló que desde que tenía 20 años se le han acercado hombres casados o comprometidos, pero nunca les hizo caso. "Prefería vender joyas o hasta piedras en la calle antes de estar besando a un viejo que no me guste, allá las mujeres que nacieron para eso, pero yo no, tengo amor propio", sentenció.

Además señaló que no le importa si un hombre es 'misio', siempre y cuando tenga deseos de superación, sea buen padre y buena persona.