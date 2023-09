Milena Zárate llegará este sábado al programa “¿Cuál es el verdadero?” para convertirse en cazafarsante y tendrá un mano a mano nada menos que con Karen Schwarz y Jota Benz.

Previo a la competencia, la modelo colombiana se mostró indignada con las declaraciones de Jota Benz, quien minimizó sus habilidades para descubrir a los mentirosos y que no la ve como competencia para este sábado.

“ Es un atrevido porque no me conoce y no puede hablar sobre quiénes me han mentido. Ni siquiera es un amigo o alguien de mi círculo cercano, por lo que no tiene idea de quién me ha mentido y quién no. Además, que no hable mucho, porque como dicen: ‘en la puerta del horno se quema el pan’ (…) Después de lidiar con mitómanos profesionales, yo soy una maestra descubriendo mentirosos”, advirtió la empresaria.





(Foto: GV Producciones)

Milena Zárate también habló sobre su vida personal y su relación con Carlos Mendoza, y reveló que es enemiga de las mentiras, por lo que no está dispuesta a perdonar un engaño amoroso.

“No perdonaría una infidelidad. Soy una persona buena, pero si me lastimas, te entierro en el pasado para siempre, y Carlos lo sabe. No dependo de un hombre, ni económicamente, solo de mí misma. Él es un complemento en mi vida, pero si no lo valora, la puerta está abierta para que se vaya. Conmigo no hay tonterías, si vas a andar torcido, busca otro camino”, sostuvo la modelo, quien agregó que aún no piensa en el matrimonio porque primero está su hija.

“Sí he pensado en casarme, pero tomo las cosas con calma por mi hija, no quiero involucrarla demasiado rápido en una convivencia, para mí ella es lo más importante. Aunque me ilusiona, no es mi prioridad. Lo de los hijos tampoco es una opción porque ya me sometí a un tratamiento para no tener más. Estamos felices así. Pronto cumpliremos dos años juntos y estoy orgullosa de él, al igual que él está orgulloso de mí”, acotó la ex de Edwin Sierra.