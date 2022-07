Juan Carlos Ulloa, hermano de Milena Zárate , contó por primera vez detalles de los dramáticos momentos que tuvo que vivir junto a Greissy Ortega tras decidir cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal.

El popular ‘Parcero’ brindó una entrevista vía telefónica al programa “Dilo Fuerte”, que conduce Lady Guillén, y reveló el terrible episodio que vivieron ambos mientras intentaban llegar a territorio estadounidense junto a sus pequeños hijos.

“Yo soy el que costeó todo… los pasé por el río y por todo lo que pasamos porque la iban a secuestrar a ella (Greissy Ortega), porque nos robaron, no me dejé quitar toda la plata y nos quitaron los pasaportes, golpeé al tipo”, señaló el colombiano.

“Tengo todo un material completo, desde que nos montaron al camión y desde que pasamos el río. Greissy casi se le cae el bebé al río. Son muchas cosas, por eso muchas personas se mueren, cómo nos trataron, cómo nos maltrataron. Yo pasé a 10 personas más”, agregó.

Asimismo, dijo que también fueron maltratados por las autoridades mexicanas. “A mi hijo en albergue me lo quitaron y me peleé con 8 policías mexicanos, no nos querían entregar a mi hijo”, dijo Juan Carlos Ulloa en el programa de Panamericana TV.

