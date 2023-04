Milena Zárate, la bailarina colombiana conocida por su exrelación con Edwin Sierra, ha causado revuelo en las redes sociales después de ofrecer una entrevista en la que arremetió contra Greissy Ortega, su hermana. La colombiana respondió a las declaraciones de Greissy en ‘Magaly TV: La Firme’ y le recordó toda la ayuda que le brindó.

“Mira, la escoria se deshecha, se va a la basura, para mí está enterrada, es una malagradecida. Como ya le dije, luego que me insultó por el WhatsApp, ojalá y de tanto que escupe al cielo no se le regresé porque sabe muy bien que le tapé el hambre”, dijo en una entrevista al diario Trome.

“De ella hablan por mí, cuando estuvo aquí siempre la apoyé con sus hijos porque el adefesio que tiene por marido nunca hizo nada y así se fue detrás de él poniendo en riesgo a sus niños”, agregó.

Según lo expresado, Milena Zárate afirmó que la fama de Greissy Ortega en el mundo del espectáculo se debió a la traición que cometió con Edwin Sierra.

“¿Ella por quién y por qué se hace conocida? Por lo que me hizo. ¿Quién es ella? ¿Qué hace por la vida? ¿Por qué tiene redes sociales? Ella tiene que aceptar su cruz y que la va a cargar toda su vida por lo que hizo”, comentó

“¿Cómo ella les hizo los ‘baby shower’ a su hijos? Por mí, porque ese marido que tiene no le puede dar un tarro de leche a sus hijos, tiene canje gracias a mí, no tengo la culpa de que su vida se una desgracia. La vida se encargó de cobrarle todo lo que hizo”, aseguró.

Por último, la bailarina señaló que ella le brindó ayuda al conseguir los pasaportes para los hijos de Ortega, lo que permitió que viajaran a los Estados Unidos.

“Se fue a USA por mí, le saqué los pasaportes a los niños y no recuerda nada de eso, no es que se lo saque en cara, pero una vez más la desconozco, no sé quién es realmente, por eso le he dicho que ya no hable de mí, que se dedique a trabajar y cuide a sus hijos y cuide a ese marido que tiene que no le suma en nada”, dijo finalmente.