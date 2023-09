Pilar Gasca ha desatado polémica tras protagonizar una violenta pelea en un bar de Miraflores con dos mujeres que serían su madre y hermana. Al respecto, Milena Zárate condenó la actitud de la ex de Edwin Sierra y aseguró que su verdadera personalidad salió a la luz.

“Le metió semejante patada a su madre y por eso su hermana le metió un cachetadón. Me parece vergonzoso (las imágenes). Sea lo que sea, uno tiene que respetar a su madre porque la mamá es sagrada , sin embargo, por más que se haga la santa y la muy decente... en cualquier momento aflora su verdadera personalidad”, expresó la empresaria a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, Milena Zárate confirmó que ha iniciado acciones legales en contra de Pilar Gasca y, a través de sus abogados, le envió tres cartas notariales por el delito de difamación agravada.

Según explicó, no espera que la exbailarina se rectifique, sino que este documento es indispensable para iniciar las demandas por los fuertes adjetivos que lanzó en su contra hasta en tres ocasiones.

“Las cartas solo son una formalidad, porque no espero una rectificación. Lo que está hecho, ya está hecho, así que ya tengo mis demandas listas. Necesito que me mantenga, como me dijo muerta de hambre y como ella tiene bastante plata entonces a mí me sirve porque tengo una hija qué mantener”, sostuvo la hermana de Greissy Ortega.