Milena Zárate habló sobre la reciente separación de Edwin Sierra (51) y Pilar Gasca (27) en el set de ‘América Hoy’. La colombiana arremetió contra Gasca, con quien aseguró nunca haber tenido una buena relación debido a contantes faltas de respeto que esta tuvo hacia ella y a su hija.

“A mí honestamente nunca me ha caído, no he tenido una buena relación con ella. [...] Lo que pasa es que siempre ha sido muy faltosa conmigo, me ha faltado el respeto desde el inicio, con mi hija, se ha metido muchas veces con ella, al punto de llegar a publicar una conciliación que yo tenía con Edwin, ha sido bastante atrevida”, declaró Milena.

Además, reveló que no puede hablar de Edwin Sierra debido a que está impedida por un documento legal, pero sí puede hablar de Pilar Gasca tras la reciente separación con el actor cómico.

Por otro lado, la colombiana aseguró que ni ella ni su hija la conocen personalmente, pese a que Pilar estuvo siete años con Edwin Sierra.





FIN DE LA RELACIÓN





Como se sabe, Edwin Sierra y Pilar Gasca decidieron terminar su relación y lo anunciaron públicamente mediante un comunicado.

“Queremos informarles que nuestra relación de pareja se terminó, pero la de compañeros, cómplices y amigos continuará para siempre. Primará siempre el respeto y la admiración mutua, como hasta ahora después de 7 años”, fue lo que ambos publicaron.

La ruptura sorprendió a todos sus seguidores, ya que hace tan solo unos meses el actor cómico y su pareja se paseaban por Europa celebrando el cumpleaños de Gasca.