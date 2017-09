Milena Zárate y Mónica Cabrejos vienen protagonizando 'dimes' y 'diretes' frente a cámaras desde hace algunas semanas. Al visitar nuevamente el set de un programa de espectáculos, la colombiana arremetió contra la escritora y periodista, y le recordó su pasado como 'vedette'.

Cabrejos ha tildado a Zárate con una serie de calificativos e incluso dejó entrever que ella le habría 'hackeado' sus redes sociales. Ante esto, la ex de Edwin Sierra se defendió y se refirió a las acusaciones punto por punto.

“Primero, que 'carepalo' para decir que nunca ha lucrado con su vida”, dijo inicialmente. “Solamente entras a Internet y pones Mónica Cabrejos, y encuentras la cantidad de banners en los que sales amiga”, añadió la colombiana.

“Sale toda la cantidad de veces que has facturado con tu ex marido, el 'Chemo'. Todos los banners en los que te paraste con él después del valor de la verdad. ¿Cuánto te ganaste en El valor de la verdad? Si eso no es lucrar, yo no sé como le llaman a eso”, dijo Zárate en tono de burla.

“Segundo, ¿me ha dicho sicaria de las redes? ¿Eso se puede demostrar? Si has puesto tu demanda, me encantaría porque yo te pongo la tuya por estar de bocona. Estás acusando y difamando a una persona sin tener ningún tipo de pruebas”, explicó.

“Tercero, ¿me ha dicho hackeadora? Eso también lo tienes que demostrar. Lo único que yo sé es recuperar mensajes de WhatsApp y creeme querida que tan importante no eres”, manifestó Zárate.

“Eres cero importante para mí como para yo perder mi tiempo, darme el tiempo de poner a investigar en tus redes sociales qué haces cuando es tan fácil buscar tu escandalosa vida y tu gran talento”, dijo la cantante.

Finalmente, criticó la carrera de Cabrejos, haciendo mención a sus años como 'vedette'. “Si a lo que llamas talento es posar, abrir tus piernas y mostrar todo cuando sales en un periódico que vale S/ 0.50, déjame decirte, ¡Qué talentazo!”, sentenció.