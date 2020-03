Hace ya buen tiempo que Milena Zárate pasó la página luego de su separación con el cómico Edwin Sierra, quien se involucró en un triángulo amoroso con Greysi Ulloa, hermana de la modelo.

A finales del año pasado, Zárate presentó a su nueva pareja. Ella decidió terminar con los secretos en torno a su vida sentimental y se animó a oficializar por lo alto la relación que hace años mantiene con Ricardo Gotelli, a quien conoció durante una salida nocturna.

De todo lo vivido se aprenden grandes lecciones, y esto dejó en claro la empresaria colombiana, quien señaló a Trome que “nunca más volverá a llorar por un hombre", pues si descubre una infidelidad de su novio lo cambiaría por otro que la valore.

Asimismo, se mostró decidida y experimentada. "Ya no sufro por amor, aprendí de los golpes de la vida. Si me es infiel, entonces lo cambio por otro que me valore. Ya ni me voy a pelear, que se lo lleven”, reflexionó.

Por otra parte, Rodrigo González publicó esta tarde en su cuenta de Instagram una storie donde se ve a Milena acompañada de un caballero; sin embargo, no se sabe la identidad de su acompañante, por lo que ‘Peluchín’ comentó: “Milena Zárate se deja engreír por ¿nuevo amigo?”.