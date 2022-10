Milena Zárate señala no tener inconvenientes en participar en ‘El Gran Show’ y compartir la pista de baile con la voceada Melissa Paredes. Asimismo, indicó que no tendría problemas en decirle ‘sus verdades’ a la bailarina.

Además, indicó que le gustaría volver al programa conducido por Gisela Valcárcel para ganar, ya que, anteriormente alcazó el segundo y tercer puesto.

En entrevista con el diario Trome, la modelo colombiana indicó que se siente feliz por las oportunidades que le llega. “La verdad que quien esté no es impedimento para que yo pueda estar en algún programa, yo feliz siempre con la oportunidad que se me da”.

Además, habló acerca de Melissa Paredes y la relación con ella. “Lo que pasa es que hay gente que no le gusta que le digan la verdad, por último no tengo problemas con Melissa, a mí no fue a la que le puso los ca...”.

“así que honestamente no tengo problemas con ella ni con nadie. Si en algún momento pasa algo, tengo que decirle algo o se me consulta voy a decir lo que pienso, para eso vivimos en un país democrático, para poder expresarnos. Si se da la convocatoria y se llega a un buen acuerdo, yo feliz para entregar lo mejor de mí y sería lindo volver porque ya ocupé el segundo y tercer puesto, y ya me toca ganar”, añadió al periódico.





