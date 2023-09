¡Uff sóbate esa! Luego de que Milena Zárate y Pilar Gasca protagonizaran diversos enfrentamientos públicos tras una larga rivalidad por el comediante Edwin Sierra , con quien ambas mantuvieron una relación sentimental en el pasado, la modelo colombiana reapareció y no dudó en pronunciarse sobre las primeras imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’ sobre la presunta agresión que sufrió una mujer, cuya identidad aún es un misterio, pero todo indicaría que sería Pilar Gasca.

Milena Zárate utilizó su cuenta de Instagram para compartir el avance del programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre junto a un extenso mensaje, donde también arremetió contra el padre de su hija, Edwin Sierra.

“Todo cae por su propio peso y cada quien demuestra lo que es. Las caretas tarde o temprano se caen porque al final no podemos luchar contra lo que somos”, se lee en la publicación.

La cantante también se dirigió a su ex para expresarle su indignación por haber elegido como pareja a Pilar Gasca antes que a su propia hija. “Y saber que siempre supe por qué no, y lo que falta. Me pregunto si no le dará remordimiento de conciencia perder 7 años de su propia sangre por dar prioridad a esto, qué pena”, mencionó.

Como se recuerda, Edwin Sierra y Pilar Gasca terminaron su relación tras siete años de noviazgo. La ruptura sorprendió a todos sus seguidores, ya que tan solo hace unos meses el actor cómico y su pareja se paseaban por Europa como celebración del cumpleaños de Gasca. Incluso, hace un mes Pilar declaraba abiertamente su amor por Edwin: “Cumplimos siete años de relación, fue un viaje donde también celebramos nuestro aniversario. Él me engríe mucho (...) realmente es un hombre maravilloso, me tiene como una reina”, contó en aquella ocasión.

