Se sacaron los trapitos. Milena Zárate no dudó en responder a las críticas de su hermana Greissy Ortega , quien se molestó por parodia sobre su pasada pelea por Edwin Sierra. La cantante colombiana reveló que su hermana radicada en Estados Unidos habría sido maltratada por su actual esposo, Ítalo Villaseca .

La empresaria de Gamarra explicó para el programa de Magaly Medina que nunca estuvo de acuerdo con que su hermana menor emigrara ilegalmente a Estados Unidos junto a sus pequeños hijos. Además, acusó a Villaseca de echar a Greissy y sus hijos a la calle.

“Yo nunca estuve de acuerdo que ella se fuera y arriesgara la vida de esos niños detrás de una persona que la dejó tirada en Estados Unidos, la botó a la calle con sus hijos, su propio papá y que no se vaya a atrever a desmentirme porque eso es verdad”, anunció.

De acuerdo con lo relatado por la colombiana, aquella noche su hermana se vio obligada a buscar ayuda de sus vecinos, por lo que tuvo que pasar la noche, junto a sus hijos, en la casa de una señora que acude a la iglesia.

“Que le tocó ir a hacer, ir a tocarle la puerta a una persona de una iglesia que la recibió en su casa. E Ítalo, bien gracias. Yo lo llamaba a decirle su vida entera a ese miserable y al rato estaban los dos de nuevo”, reveló.

Ante ello, Greissy negó las acusaciones dichas por su hermana: “Es mentira, que me muestre donde él me ha botado, pero por mientras que no diga mentiras”.

Por su lado, la ex Edwin Sierra no tuvo reparos en defender sus declaraciones y afirmó que Greyssi no puede negar lo sucedido, alegando que no debería haber permitido que sus hijos fueran expulsados de su vivienda. “No se quiere, no se respeta, una mujer que la tiran a la calle con sus hijos y por su propio papá, es nada”, dijo.

