La periodista Milagros Leiva reveló que viene lidiando una dura batalla contra una enfermedad crónica. “Estoy enferma de fibromialgia”, expresó.

Esta enfermedad produce dolor y debilitamiento en todas las articulaciones, a tal punto de imposibilitar la realización de actividades sencillas como alzar un vaso o abrir una puerta.

La periodista contó que supo de su diagnóstico hace ocho años y desde ese entonces ha tenido que renunciar a varias de sus pasiones, como escribir y jugar voley. Asimismo, tuvo también que despedirse de sus espacios matutinos en la radio y la televisión, pues su enfermedad le exigía tener un buen descanso.

La fibromialgia la ha puesto también en situaciones complicadas: “Había momentos que no podía caminar... Una vez cargué a mi pequeño y no podía sostenerlo. Me pegué a la pared y me fui resbalando al piso para que no se caiga", contó a Trome.

Milagros inicialmente tomaba pastillas con corticoides. Sin embargo, ha optado ahora por tomar aceita de cannabis, además practica yoga y hace meditación. “He decretado que esta enfermedad no me va a parar", acotó