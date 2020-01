Milagros Leiva no se quedó callada ante las declaraciones de Juliana Oxenford, quien, durante una entrevista concedida a Magaly Medina la acusó de “jugar sucio” pues “le quitaba los entrevistados”.

"Estaría en todo el derecho de ser su serrucho porque cuando yo estaba en RPP, yo tenía mi programa de entrevistas, ella llega una hora antes... me sacaba los entrevistados ¿o sea?... Esas formas para mí son terribles... a mí, ella no me cae bien porque no me gusta la gente que juega sucio. Yo creo que tú compites y compites bien porque eso de andar sacando por aquí, hablando mal, tratando...”, expresó.

Juliana Oxenford (TROME)

Al respecto, Leiva se tomó unos minutos para responder a la nueva figura de ATV y negó rotundamente las acusaciones de Oxenford.

“La radio, la televisión y la prensa escrita son medios muy competitivos. Yo no tengo la culpa que algunos personajes políticos, deportistas o el mundo del entretenimiento prefieran venir a mi programa... Que vayan o no a tu programa no significa que tú juegas sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana (…) Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie” expresó en Radio Capital.

Asimismo, restó importancia la trayectoria de Juliana y señaló que para ella “no es un referente periodístico”, pues no recuerda haber visto una entrevista “memorable” de la también periodista.

“No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo... Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”, acotó.