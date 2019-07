Milagros Leiva responde: "La mujer se relaja de manera muy intensa después de un orgasmo"

Luego de las palabras del presidente del Congreso de la República , Pedro Olaechea , en referencia a que "el único lugar donde las mujeres pueden relajarse es en la peluquería"; la conductora Milagros Leiva dio ejemplos de otras situaciones en las que las mujeres también se relajan: el orgasmo es uno de ellos.

"¿Qué es esto?, ¿qué clase de machismo es este? Vaya, vaya. No sabía que el único lugar donde me relajaba era la peluquería, tampoco sabía que era el único sitio donde se ocupan de mí. No lo sabía", dijo Milagros Leiva durante su programa de esta mañana.

Al seguir leyendo las declaraciones de Pedro Olaechea —quien después se disculpó en sus redes sociales—, Milagros Leiva se rascó la cabeza y en evidente desacuerdo agregó: "Pero, un momentito, señor Olaechea, las mujeres —no tiene idea— nos relajamos en muchas situaciones y no solo en la peluquería".

"Hay muchos momentos donde nos relajamos y de formas muy intensas. Bueno, lo voy a decir aunque sea horario de menores. ¿No lo puedo decir? Aquí todos los hombres me dicen: 'No, Milagros'. Oigan, por favor, esto es un machismo duro y puro. Una mujer se relaja, por ejemplo, de una manera muy intensa después de un orgasmo", señaló la conductora que recibió el aplauso de sus compañeros de trabajo en el set.

Minutos después, Milagros Leiva saludó que el jefe de la Mesa Directiva se haya disculpado porque consideró que se le había faltado el respeto a la mujer: "Está bien que haya ofrecido disculpas, hay que aprender a reconocer nuestros errores".