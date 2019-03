Milagros Leiva a Magaly: "Usted ha dicho que es una fiera, las fieras tienen veterinarios y ellos medican bien"

Continúa el enfrentamiento. Milagros Leiva volvió a arremeter contra Magaly Medina , luego que la periodista cuestionó públicamente la investigación que hizo el equipo de 'Magaly TV, la firme' al caso del novio de Melissa Loza.

"Usted sea esclava de sus palabras, yo soy dueña de mis silencios y a veces los silencios son más estruendosos que los escupitajos. Usted ha dicho que es una fiera, las fieras tienen veterinarios y los veterinarios medican bien a las fieras", dijo hoy Leiva en el noticiero que conduce.

No es el primer pullazo de Leiva hacia Magaly pues ayer la periodista de ATV le dijo a la conductora de televisión que no le tomó la suficiente importancia a la acusación de pedofilia contra el empresario Pedro Barandarián, quien estuvo involucrado sentimentalmente con Juan Diego Álvarez, novio de la ex integrante de 'Esto es guerra'.

"Yo puedo ser muy buena persona pero lo que no voy a soportar es lo que anoche a pasado. ¡ Búrlate de mí si quieres, porque yo defiendo a los niños hoy mañana y siempre!, ¡Búrlate y que Dios te perdone! Porque teniendo en tus manos un atestado de pedofilia no levantaste la voz ¿Quién es Pedro Barandarián? Averigua, tú que sabes investigar tanto, pregúntale a tu esposo", le contestó Milagros Leiva ayer a su colega.

"Me parece terrible que sabiendo todo el expediente de la pedofilia no hayas levantado la voz en defensa de ese menor de edad", continuó.

La periodista además volvió a insinuar a Medina tiene 'corona' en ATV. "Si no soy monedita de oro o una de tus amigas íntimas y favoritas, yo no puedo hacer más nada", sostuvo visiblemente incómoda.