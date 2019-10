No se calló nada. Milagros Leiva arremetió contra Christian Domínguez, quien hasta hace algunos días mantenía una relación estable de más de tres años con Isabel Acevedo y que hoy está en el ojo de la tormenta el ‘ampay’ donde aparece besando a su compañera de trabajo Pamela Franco.

La periodista de ATV Noticias decidió opinar sobre las imágenes difundidas ayer por el programa ‘Magaly TV, la firme’ y dijo sentirse indignada por el comportamiento del cumbiambero a quien calificó de ‘enamoradizo’, ‘picaflor de los andes’ y ‘sacavueltero'.

“¿Quiere salir a dónde? Da vueltas y vueltas sobre su sitio y no sale, no entiendo ¿a dónde va? ¿a dónde va Christian Domínguez? Oye, pero ni una palabra para Chabelita, ni una palabra para Pamela, ni una palabra para Karla Tarazona, para nadie ¿qué es esto? Cuidado, hay karma en la vida”, dijo sobre la actitud del cantante, que asegura que no se le ve hacer nada malo en las referidas imágenes.

Asimismo, Milagros Leiva dijo no creerle a Christian Domínguez cuando aseguró que las imágenes de Magaly Medina no son ‘evidentes’. “Le está dando un beso, si no es en la boca, es muy cerca o en el ojo. No entiendo, o quizá le está dando un beso a la nariz”, ironizó. “Yo ya me harté de los sacavuelteros. Yo ya le he dicho a Yony (su esposo), tú me haces una, yo te hago tres y además yo misma lo grabo”, dijo para sentenciar que "no se debe perdonar a los hombres infieles.

"En efecto, en la cámara no se le ve chapeteando, está cerca. Una preguntita Christian, ¿Qué hacías tan cerca de esta señorita que no es tu enamorada? (...)Cambia de novia como de casaca, o sea, termina con una y está con otra. No te pases”, finalizó su crítica la comunicadora.