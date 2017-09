Mijael Garrido Lecca retó a Kenji Fujimori de una peculiar manera. Al mismo estilo del congresista, el conductor se tapó la boca con dos cintas negras, formando una equis, para invitarlo a una entrevista virtual que compruebe si es escritor o no.

“Hoy leí -otra- columna de Kenji Gerardo Fujimori Higuchi. La cuestión es que yo -como muchos otros- he empezado a dudar de la pluma de Kenji. Entonces: se me ha ocurrido una idea para acabar con este misterio”, escribió inicialmente el abogado en su cuenta de Facebook.

“Quiero invitar al congresista Fujimori a la redacción de Altavoz. La idea es bien sencilla: me encantaría entrevistarlo en #TiempoDeCambio, pero con un detalle: lo hacemos por chat. Abrimos dos computadoras y conversamos por escrito”, manifestó.

“Si Fujimori demuestra que es escritor, yo habré sospechado sin justicia y le tendré que pedir disculpas; si no es el caso, va a ser bien coqueto. No tengo el número de Kenji, así que quizás me pueden ayudar a hacerle llegar la invitación”, le pidió a sus seguidores.

Este mensaje acompañaba a la fotografía donde Garrido Lecca sale imitando el gesto que tuvo el miembro de Fuerza Popular ante el pleno del congreso el pasado 14 de setiembre.