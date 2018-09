Miguel Hidalgo, pareja Tilsa Lozano , mantuvo una entrevista con Beto Ortiz sobre su relación con la ex vengadora y todo lo que ha ocasionado el ampay.

Ayer, el empresario y comunicador Miguel Hidalgo reveló haber estado coqueteando con otras chicas. “Es lo que se ve, es la realidad”, afirmó la pareja de Tilsa Lozano, quien confesó haber cometido un error al ir a discotecas cuando su pareja estaba embarazada y cuando incluso ya había nacido su hijo.

Hoy, Miguel Hidalgo volvió a declarar y dijo: “¿Cuál es el ampay? Yo me sigo preguntando”. Dijo que las imágenes son de dos momentos distintos y que no hizo nada malo, que no se le ve entrando a algún hotel o besando a alguna otra mujer.

Sin embargo, Miguel Hidalgo se mostró preocupado por sus hijos pues alegó que “nadie se ha puesto a pensar en ellos ¿no? Y son la luz de mi vida… quiero que cuando sean grandes sepan que ellos se hicieron con mucho amor”.

Pero cuando Beto Ortiz le preguntó a Miguel Hidalgo sobre los comentarios que rondan en las redes sociales, los cuales señalan que es el ‘karma’ de Tilsa Lozano por la relación que tuvo con Juan Manuel Vargas, él mencionó que “(ella) no está pagando un karma, si creo en el karma, pero no creo que ella lo esté pagando”; asimismo, dijo que ella es su “karma, pero de felicidad”.

En varios momentos Miguel Hidalgo dijo ser consciente de la “mochila” que cargaba cuando decidió tener una relación con Tilsa Lozano. “Es una mochila que tengo que cargar y échale piedras porque la voy a seguir cargando… porque como te digo, tengo una relación con Tilsa, mis hijos y será hasta el final de mis días”.

Miguel Hidalgo señaló que en este momento necesitaba hacer un pare, tenía que aclarar la situación por el honor de su familia y dejó entrever que espera solucionar este error “a puertas cerradas”.

Miguel Hidalgo señaló que hay cosas de Tilsa Lozano como figura pública que no le gustan, pero se mantuvo sincero al decir que espera superar este problema. “Vamos a tener amor y amistad por el resto de nuestras vidas, tenemos un par de hijos lindos... seguramente vamos a poder pasar este momento”.