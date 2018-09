Miguel Hidalgo pide tranquilidad a Tilsa Lozano y asegura que siempre la amará [VIDEO]

Beto Ortiz publicó un adelanto de la entrevista que tendrá con Miguel Hidalgo. El conductor de televisión entrevistará al padre de los hijos de Tilsa Lozano tras ser ampayado bailando en una discoteca con unas mujeres.



En el adelanto se puede ver a Miguel Hidalgo aceptar que coquetea con unas chicas en la discoteca. "Sí, claro porque es lo que se ve. Es la realidad".



El avance del programa de Beto Ortiz incluye un mensaje de Miguel Hidalgo pidiendo "tranquilidad" a Tilsa Lozano y manifestando que "siempre la amará" porque siempre serán familia.

En otro pasaje del clip se puede escuchar a Miguel Hidalgo manifestando que no le agradaba Tilsa Lozano como figura mediática. "Ella tiene estas cosas que no me gustan. Está el show de la televisión y está la vida real. Y yo soy de la vida real", cuenta Hidalgo a Beto Ortiz.



Miguel Hidalgo indica que siempre se pueden solucionar algunos problemas en pareja, pero si en un matrimonio, el tema cambia por completo. Son peleas que uno tiene que seguir superando en el día a día. A la hora de la hora, pasa un tiempo, no me caso y eso no se puede solucionar porque así son las relaciones. Es una posibilidad también", indica el todavía pareja de Tilsa Lozano.