Miguelito ‘El Chato’ Barraza reveló que padece de una terrible enfermedad: cáncer a la próstata. En conversación con el diario Trome, el comediante contó que su diagnóstico arrojó que su mal se encuentra en primer grado, por lo que podrá tratarse con más facilidad.

“Recién está empezando y es curable. El médico me dijo que no me angustie, que lo voy a superar", señaló.

Asimismo, reveló que lejos de deprimirse, se encuentra más fuerte que nunca y disfrutando de su vida “Para superar todo en la vida hay que tener buena actitud, sonrisas y alegría. Yo sigo haciendo mi vida con normalidad, vacilando a la gente y atendiendo en mi cevichería”, aseveró.

Tiene planes de volver a TV

Barraza también aprovechó la oportunidad para manifestar su enorme deseo de volver a la televisión. “Sigo con las pilas cargadas y con ganas de volver a la televisión. Más bien, que los productores se pongan las pilas porque podría ser el último programa”, expresó entre risas

Agregó que le gustaría trabajar con su amigo de toda la vida: el cómico ‘Melcochita’. “Tenemos planes para hacer algo juntos en televisión... Nosotros estuvimos hace unos meses en Europay nos fue muy bien, juntos somos dinamita”, acotó.