Los años curan todo, y así lo demostraron Brunella Horna y Miguel Arce al reencontrarse. La pareja tuvo una breve relación y se ha vuelto a ver tres años después de romper.

Ambos fueron panelistas invitados en 'Espectáculos' de Latina, y no dudaron en mostrarse tranquilos al compartir pantalla. Al momento en que se les acercó un reportero, el primero en hablar fue Arce.

“Antes que nada, adoro a Richard, le mando un abrazo enorme. Estudiamos juntos, nos conocimos desde los 17 años. Estoy feliz de que estén juntos, les deseo lo mejor”, manifestó.

Tras dar a conocer que él es amigo de la pareja de Horna, ella también aprovechó para hablar, y lo contó todo sobre su corto romance con el ex chico reality.

“Entre Miguel y yo... Fue algo muy cortito en realidad, creo que ni un mes estuvimos”, explicó.

“Yo estoy tan contento de qué esté con Richard, ya olvídense de eso”, añadió Arce. “Él es un gran amigo mío, lo quiero mucho a él y a su familia, y pues nada, estoy contento. Nada más, eso es lo que quería aclarar”, dijo.

La modelo también habló de cómo ha cambiado todo desde la última vez que se vio con el ex combatiente, y ambos no dudaron de tomar con gracia la situación.

“Yo estoy muy bien con Richard, y él también esta muy bien con su enamorada. Se le ve cada vez creciendo más, y creo que eso es parte de la pareja, cuando creces y creces. ¿Quién hubiera imaginado a Miguel, enamorado dos años?”, preguntó.

“Yo no había durado antes más de tres meses”, reconoció Arce. “¿Y tú? ¿Un mes”, le preguntó a Horna. A lo que ella respondió: “Contigo”, lo cual generó la risa de los presentes.

AMIGO DEL ALMA

La ex pareja incluso chocó las manos, antes de que el también actor hablara un poco más de su amigo, Richard Acuña.

“Yo creo que a raíz de lo de Richard, se ha limado cualquier cosa, cualquier incomodidad que se ponga en una pantalla. Le tengo mucho cariño a Richard, desde toda la vida, y estoy contento de que les vaya bien”, dijo.

“Eso sí, ¡Pórtate bien con mi amigo!”, pidió Arce. “Que él se porte bien”, le dijo Horna entre risas.

Ante esto, Miguel Arce continúo la amena conversación, contando que se vería pronto con Acuña. “Con Richard hablo siempre. De hecho, ahora que he venido, tengo que verlo, tenemos que juntarnos los de la universidad”, mencionó.

Finalmente, decidió preguntarle a Horna: “¿Le has pedido permiso para venir hoy día, a Richard?”. Ella respondió indignada: “No me tiene que dar permiso”. “Yo si le he pedido permiso a mi novia”, explicó Arce entre risas.