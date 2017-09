Ya no hay respeto hacia la prensa. Durante una presentación de Christian Domínguez, miembros de su seguridad agredieron a reporteros de Latina, quienes acudieron a cubrir el evento de la Gran Orquesta Internacional.

En el video difundido por Espectáculos, se puede ver como la periodista apodada 'Maricuchi' fue empujada por uno de los agentes que resguardaba a Domínguez en un concierto en un club de San Juan de Miraflores.

“¿Por qué empujan? ¿Por qué esa actitud? ¡No me empujes!”, expresó la reportera a gritos mientras ella y su camarógrafo eran agredidos.

Ante esta acusación, el miembro de seguridad se defendió y expresó: “No te he empujado”. Sin embargo, él y sus compañeros continuaron empujando a la periodista, ahora con más fuerza.

“Déjame pasar,”, pidió la reportera, y ante esto, recibió golpes de los guardaespaldas que intentaban alejarla del cantante. “¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Matones parecen!”, reclamó la periodista nuevamente.

Los rostros de estos sujetos quedaron captados en la grabación de Latina, y los reporteros involucrados en la agresión manifestaron su indignación ante la situación debido a que ellos conocerían a Christian Domínguez "de años".

Además, la agredida principal precisó: “Nunca nos cansaremos de ir por tus declaraciones, Christian, pues el que se comportó como delincuente es otro”.

Al ver el video de la agresión, Jazmín Pinedo se refirió a este hecho y manifestó: “Yo, como Jazmín, le pediría a mi equipo de producción que ya no vaya a cubrir los eventos de Christian Domínguez”.

Asimismo dijo: “Número 1, él ya no tiene algo más que decir, número 2, la gente ya no lo apoya como antes, como para si quiera decir que uno va a disfrutar del show. Número 3, uno ya constantemente se expone a estos ataques de personas que ya no parecen seguridades, sino parecen matones”.