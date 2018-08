Michelle Soifer sueña que su boda sea televisada [VIDEO]

Sin pelos en la lengua. La ‘guerrera’ Michelle Soifer habló de sus planes de matrimonio con el cantante Kevin Blow y aseguró que sería un sueño que su boda sea televisada.

Tras enterarse que su ex compañera de ‘Esto es guerra’, Sheyla Rojas se casará con el empresario Pedro Moral, la cantante expresó sus deseos por contraer matrimonio con el intérprete dominicano.

“Por supuesto. Qué lindo, tiene que ser así. También me gustaría que mi boda sea televisada porque somos figuras públicas y hay que compartir esa emoción”, dijo Michelle Soifer a las cámaras de América Espectáculos.

A diferencia de la cantante, el músico dominicano Kevin Blow no piensa lo mismo, él prefiere una ceremonia más privada. “A mí, no me gustaría, pero no significa que va ser posible”, precisó Kevin.

Mientras concretan sus planes de matrimonio, Michelle Soifer y Kevin Blow alistan un viaje a República Dominicana con el motivo de conocer al resto de la familia de Blow.

“Es un viaje que necesitamos porque hay mucho estrés. Michelle va a conocer a mi papá, a mi hijita, mi país, mi barrio mi casa. Será un momento muy bonito”, aseguró Kevin, quien no descartó tener tres hijos con la cantante.

Por otro lado, la pareja de la integrante de ‘Esto es guerra’ se refirió a las críticas que ha recibido Michelle Soifer por un presunto abuso de Photoshop en sus fotografías.

“La gente friega por todo (…) siempre van a criticar. Cuando estás metido en esto, tienes que acostumbrarte”, aseguró Kevin Blow.