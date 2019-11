Michelle Soifer mostró su apoyo a Yahaira Plasencia, tras ser tildada de sobrada por algunas concursantes de ‘El dúo perfecto’, quienes aseguraron que la salsera tuvo aires de diva durante su participación en dicho programa.

Al respecto, La popular ‘Michi’ restó importancia a las mencionadas críticas emitidas por Mayra Goñi, Vernis Hernández y Darlin Curbelo, y dijo que ella no tuvo ningún problema con la amiga de ‘La Foquita’.

“Ella sí me saludó, siempre es buena onda conmigo. Creo que no pudo saludar a todos porque estábamos ensayando, pero no es una chica sobrada”, dijo en diálogo con Trome.

NO IMPORTA SI NO ES DE MARCA

Los últimos días, el supuesto uso de imitaciones de prestigiosas firmas de moda por parte de algunas figuras de ‘Chollywood’ -como Yahaira Plasencia- ha sido duramente criticado por la periodista Magaly Medina.

Michi no tuvo reparos en afirmar que ella también ha usado cosas “Cuchi” en vez de Gucci, y aseguró que no importa si es de marca o no, lo importante es como la luces.

“Tengo algunas cosas de marca Gucci, pero también tengo mis ‘Cuchi’ y las uso sin problemas. No entiendo ese afán de criticar, la cuestión es quién y cómo luces una prenda”, comentó.