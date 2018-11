Michelle Soifer sobre Rosángela Espinoza: "Se ha enamorado de los carros de su novio"

A la 'guerrera' Michelle Soifer le enfadó que Rosángela Espinoza hiciera hincapié en que, legalmente, sigue unida en matrimonio al estadounidense Paul Fernández. La conocida 'Chica Selfie' dio estas declaraciones en medio del anunciado matrimonio de la artista con su actual pareja, el dominicado Kevin Blow.

"Para ella (Rosángela) es fácil criticar, pero ojalá que le pidan la mano porque no veo una formalidad por parte de su novio (Víctor Hugo)", precisó Soifer a Trome y descartó que su enemiga haya cambiado la manera de relacionarse sentimentalmente.

"¿Si veo que ha cambiado ahora que está enamorada? Se ha enamorado de los carros de su novio. Ella ve diferente carrito, le brillan los ojos y se emociona", expresó Soifer.

En torno a su matrimonio con el norteamericano, la integrante de 'Esto es guerra' expresó que sus abogados en encargan del tema ya que está enfocada en sus negocios.

"NO SOY LORNA"



También se pronunció sobre los cuestionamientos a su novio y su falta de trabajo. Recordemos que Santi Lesmes, jurado de 'El artista del año', criticó al extranjero por ello.

"Me da un poco de pena, porque siento que me subestiman o piensan que soy tan ‘lorna’ para estar con un hombre que me va a vivir. Esas cosas no se deberían ni cuestionar, no estamos para resolverle la vida a nadie. Hemos logrado ahorrar una buena cantidad de dinero para poner nuestro negocio propio”, señaló finalmente.

