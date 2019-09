Broma de mal gusto. Michelle Soifer, quien se encuentra participando de la segunda temporada del programa ‘El Artista del Año’, reveló que se sintió afectada tras las avalancha de burlas y comentarios que recibió tras su repentino aumento de peso.

“Sí, me sentí mal cuando me decían ‘Peppa Pig’, ‘gorda’, ‘chanchito’" dijo la ‘exguerrera’ en entrevista con Trome.

Como se recuerda, durante su participación en el programa sabatino de América TV, Soifer recibía comentarios desafortunados por parte de Santi Lesmes, quien fue jurado de ‘El Artista del Año'. “Las hamburguesas están haciendo efecto”, le dijo en una ocasión.

No obstante, Michelle Soifer reveló que no se dejó llevar por los comentarios de la gente. "Una vez más me rescaté y dije: ¿Qué le pasa a la gente? Si yo estoy buenaza, me veo rica”, acotó. También agregó que sabe que debe bajar de peso por su salud, pero no para “verse sexy”. “Una mujer es sexy cuando se siente segura”, agregó.

¿ENAMORADA?

Michelle también fue consultada sobre el modelo venezolano Giuseppe Benigni, con quien se le viene vinculando desde hace unas semanas. Al respecto, Soifer dijo que ambos son “buenos amigos” y que, por el momento, están conociéndose.

“Tiene 23 y yo 29. Nunca estuve con alguien menor, es raro, pero él es muy bueno, lindo y maduro. Vive solo acá (es de Venezuela) y siento que cayó del cielo”, contó.