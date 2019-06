Michelle Soifer tras polémica por red de mercadeo: "No estoy estafando a nadie"

Michelle Soifer no tolerará más que se sigan manchando su imagen luego que el programa 'Mujeres al mando' cuestionara la veracidad de la red de mercadeo a la que pertenece junto a Mario Hart, Korina Rivadeneira y Christian Domínguez.

La 'exchica reality' aseguró que no estafó a nadie y demandará al espacio de Latina que conduce Jazmín Pinedo y Karen Schwarz.

" Yo no estoy estafando a nadie. Jamás lo haría ni lo he hecho. Sí he tomado acción legal con mis abogados porque esos medios no van a manchar mi imagen", dijo Michelle Soifer a la prensa.

Asimismo, la cantante señaló que solo participa de la red de mercadeo y no es imagen de ese proyecto. Además indicó que ha invertido su dinero y lo ve rentable.



SBS SOBRE RED DE MERCADEO

Ante esta polémica, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) alertó a los usuarios de que tengan cuidado con participar en este tipo de negocios, ya que podrían perder sus ahorros.



