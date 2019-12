La participante de “El dúo perfecto”, Michelle Soifer, explicó el motivo por el que invitó al exconductor de televisión, Rodrigo González, a bailar con ella en la final del reality conducido por Gisela Valcárcel.

En una reciente comunicación con la prensa, la cantante aseguró que invitó al conductor de espectáculos porque “necesitaba un refuerzo potente” y que le han comentado “que baila muy bien”.

“Necesitaba un refuerzo potente y le escribí para hacerle la invitación, aún no me ha dado una respuesta, pero espero que acepte, porque me han comentado que baila muy bien. Él pensó que estaba bromeando, pero no era broma, más bien es broma lo que él hace con sus redes, todo el tiempo nos está contando los últimos chismes y dije: ‘que haga algo más productivo, que venga a bailar con Mario y conmigo’", manifestó Michelle.

El más incómodo con esta invitación fue Mario Hart, quien dijo que Michelle “está loca” por considerar como refuerzo al conductor. “Mario no tiene que estar enojado si llego a conseguir a ‘Peluchín’”, aseveró la ex chica reality.

Por otro lado, Michelle Soifer también se refirió a los comentarios que hizo ‘Peluchín’ tras manifestar su deseo de casarse con el modelo venezolano Giuseppe Benigni.

“No vi esa publicación en sus redes, me le perdí. A mí siempre me han dado cariño de niña, he sido la más engreída del mundo. Cuando sientes que estás enamorada, ¿porque tendrías que decir que no te vas a casar? Ahora, eso tampoco quiere decir que nos vamos a casar mañana”, explicó.