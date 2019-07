Kevin Blow tras ruptura con Michelle Soifer: "Siempre permitió que se me tildara de mantenido"

Luego que Michelle Soifer contara que terminó su relación amorosa, el dominicano Kevin Blow dio detalles de su fenecido romance y no fue nada bueno como aparentaban.

" Ella siempre permitió que a mí se me tildara de mantenido y de que yo me aprovechaba, cuando ella tenía la palabra en la boca para poder decir: 'hey esta vez se están equivocando', pero yo nunca lo hice porque si lo hago de mí se va a ver feo", dijo el cantante.

Con respecto al anillo de compromiso que le regaló, el 'exchico reality' aseguró que a su expareja le gusta jugar al doble sentido y victimizarse.

"Lo que pasa es que ella y yo hablamos sobre todo este tema, porque ella tiende a jugar con el doble sentido y ¿es o no es? Es sencillo y no puedes jugar que no, que mira, que el anillo, que después te explico, que después te cuento los detalles. La mujer siempre gana porque se victimiza", sostuvo.

A PUERTAS DEL ALTAR

Hace unos días, Michelle Soifer señaló que terminó su relación con el dominicano Kevin Blow, pese a que ya tenía todo preparado para contraer matrimonio.

" Ya tenía anillo, ya tenía todo. No era mi momento de repente. Estoy soltera, no pensaba decirlo así, iba a mandar un comunicado", expresó la 'exchica reality' a América espectáculos.

La 'exguerrera' aseguró que la ruptura fue por mutuo acuerdo y que Kevin ya se encuentra en República Dominicana. También mencionó que no tiene comunicación con él.



