Hace unas semanas, se dio a conocer que la fiscalía ya habría puesto en investigación la denuncia que Michelle Soifer le interpuso a su expareja Kevin Blow, por daños físicos y psicológicos.

“Quiero dejar en claro que lo que él dijo [en El Valor de la Verdad] no ha sido lo único en contra de Michelle. Incluso ha llegado a dejarla inconsciente", dijo en su momento la abogada Katty Cachay quien, además, reveló que también se ha solicitado protección para la concursante de ‘El dúo perfecto’.

Kevin Blow no se quedó callado y amenazó con volver a Perú para ‘contar su verdad’. “Eso es cortina de humo. Yo aquí en República Dominicana y allá con una bulla de investigación. Cuando yo responda va a temblar todo allá”,dijo.

PREFIERE NO HABLAR

Al respecto Michelle Soifer demostró no tener miedo a lo que pueda decir su expareja y dijo que de momento prefiere no hablar de la demanda pues es un tema legal. “Cuando tenga que hacerlo sabrá toda mi posición y todas las cosas que han pasado”, expresó.

“Yo creo que siempre a mí me han visto como una mujer fuerte y muchas veces por lo polémica que he sido respondiendo —porque me han dicho de todo y nunca me ha afectado tanto— no quiere decir que mi vida no haya sucedido episodios que me han marcado”, agregó.

Michelle Soifer habla sobre tema legal con Kevin Blown.