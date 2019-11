Michelle Alexander se mandó con todo al opinar sobre la situación de Christian Domínguez y sus recurrentes infidelidades. Como se recuerda, hace unas semanas, el cumbiambero puso fin a su relación con Isabel Acevedo a poco tiempo de ser ‘ampayado’ con Pamela Franco.

Al respecto, la productora de televisión no tuvo reparos en tildar de ‘sacavueltero’ a Domínguez. “Creo que debería ir a un psicólogo, pues debe tener un problema”, disparó Alexander a Trome.

Asimismo, dijo sentir pena tanto por las mujeres que salen con él, como por las personas de su entorno que salen afectadas, por ejemplo: su familia. “Si él es feliz siendo así, sacándole la vuelta a sus parejas, qué pena por él, por su familia, por las mujeres que le creen. Todas ya deben saber a lo que se someten”, dijo.

Alexander también reveló que actualmente no mantiene una frecuente comunicación con Domínguez. Sin embargo, perdió la oportunidad de mandarle ‘su chiquita’.

“El hecho que seamos amigos o no, no me impide criticar su comportamiento, que no me parece adecuado. No he tenido la oportunidad de hablar con él porque no estamos en contacto, tampoco voy a llamarlo para darle consejos, pero no me parece su actitud”, comentó la jurado de ‘El dúo perfecto’.