Christian Domínguez recibió una ola de críticas tras faltar a su palabra y no cumplir con el compromiso que tenía con Ethel Pozo de ir al programa ‘El show después del show'.

¿El motivo? Según la mánager del ‘saliente exclusivo’ de Pamela Franco, su ausencia se debía a que se encontraba cumpliendo laborales en Huarmey.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por Magaly Medina, quien, en su programa de farándula, difundió unas imágenes en las que confirman que el cumbiambero se encontraba en Lima a la hora en la que debía presentarse en el citado espacio matutino.

Quien también se ha mostrado en contra de la actitud de Christian Domínguez, fue la productora Michelle Alexander, quien lo calificó como una persona ‘poco profesional’ y ‘sin palabra’.

“Yo creo que las personas tienen que honrar sus palabras y si tú asumes un compromiso lo tienes que cumplir”, dijo la también jurado de ‘El dúo perfecto’.

“Nadie te obliga a ir a un sitio que tú no quieres. Si no quieres ir no vas, pero no tienes que mentir... No es ni profesional, no lo hace una persona respetable”, agregó.