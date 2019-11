¡Lo descarta! Michelle Alexander se la tiene jurada a Christian Domínguez. Durante la conferencia de prensa de su nueva producción: ‘Chapa tu combi’, fue consultada sobre la posibilidad de incluir al cumbiambero en sus futuras novelas, y no dudó en responder fuerte y claro al respecto.

"Por ahora no, pero sí lo he visto bien flaco, feo. Está horrible. Se ha jalado la cara, se ha operado los párpados, creo. Pero más allá del chiste, por ahora no tengo ningún plan con él, no hay personaje para él, no me provoca tampoco”, dijo a Ojo.

Pero eso no es todo. Al parecer, otro de los motivos por los que Alexander no quiere contar con Domínguez en el elenco de sus próximas novelas, son sus constantes casos de infidelidad.

La productora aseguró que para contar nuevamente con el cumbiambero, “tendría que ser un contrato con algunos puntos para que no mire a ninguna de sus compañeras",dijo.

Recordemos que Alexander fue una de las primeras personas que llevó a Domínguez a la pantalla chica. Han trabajado juntos las series ‘Néctar en el cielo’ y ‘Mi amor, el guachimán’.