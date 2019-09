Micheille Soifer, en conversación con ‘El Show después del Show’, se pronunció tras las revelaciones de su expareja Kevin Blow, quien señaló que la relación se terminó por infidelidades por parte de la ex participante de ‘Esto es Guerra’ y 'Combate’.

La cantante aseguró que está decepcionada por la actitud del dominicano y resaltó que no entiende el motivo por el cual expuso su intimidad.

“Me siento muy decepcionada y triste. Creo que así no tienen que terminar las cosas. Ha sido horrible para mí. No sé por qué cuesta tanto mantener una carrera limpia durante tantos años. Lo único que hago es seguir trabajando. Siempre hay gente que habla y que dice. Las cosas que uno haga en privado, sea bueno o malo, hay que mantenerlo en privado. Por ser figura pública, uno no puede estar pendiente si la persona con la que estás más adelante pueda convertirse en un enemigo. No puedo estar así. Trato de ser transparente. No sé cuál es el motivo. Eso viene de casa”, precisó.

Asimismo, Soifer resaltó que esta no es la primera vez que pasa por un caso similar y recordó que Erick Sabater también salió a hablar mal de ella cuando terminaron su romance.

“Cuando pasó lo que pasó con Erick Sabater, jamás me vieron hablando sobre el tema. Si he renegado, le mandé indirectas y le respondí un par de cosas, porque soy una persona que se siente y se pica. Hay muchas cosas que no saben. La verdad la tengo yo. Erick me destruyó y me hizo mucho daño. Ahora estamos bien, hemos conversado ”, aseveró.

“Mi peor error fue haber estado con Kevin. Debí haber sido fría con las cosas y pensar bien. A pesar que esta persona tenía tantos antecedentes y habían tantos malos comentarios, yo quise buscar lo bueno en todo lo malo. Se me critica mucho por se enamoradiza. Yo soy nada enamoradiza y la verdad es que soy muy desconfiada. Mi problema es que no me gustar dejar de hacer las cosas porque alguien me dice. Soy terca”, agregó.