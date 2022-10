La cantante y exchica reality Micheille Soifer ha vuelto a ser noticia luego que su expareja, Giuseppe Benigni, saliera a hablar de su pasado romance y revelara que la popular ‘Michi’ tenía conversaciones con Jefferson Farfán mientras mantenía una relación con él. En reveladores audios para “Amor y Fuego”, el ‘Principito’ habló largo y tendido.

Tras esta revelación, muchas personas se han preguntado por las numerosas relaciones y las polémicas en torno a los romances que ha tenido la popular cantante hasta el momento. Si bien es cierto que en su momento llegó a disfrutar de cierta estabilidad con alguna pareja, hasta ahora no ha podido consolidar un amor estable.

En los siguientes párrafos repasaremos el nombre de algunas exparejas de Micheille Soifer y el motivo por el que terminaron sus relaciones.

Paul Fernández De La Cruz

Antes de dar el salto a la televisión y ganarse un nombre en la música, Micheille Alexander sorprendió a todos al casarse con Paul Fernández de la Cruz, con quien se casó cuando solo tenía 17 años y con quien no pudo tramitar su divorcio por varios años. En pasadas entrevistas, Micheille confesó que llevaba más de 10 años de casada y que no podía separarse porque De La Cruz le pedía un alto monto de dinero por firmar el divorcio.

Erick Sabater

Con el exMister Universo Erick Sabater, Micheille vivió una de sus relaciones más estables. Ambos formaron parte de diversos programas reality e incluso se llegó a hablar de la posibilidad de formar una familiar; sin embargo, esta relación no prosperó y llegó a su fin luego que se revelara una presunta infidelidad. Cabe señalar que actualmente el modelo vive alquilando yates y mansiones en Miami y pronto se convertirá en padre con su nueva pareja.

Kevin Blow

Tras finalizar su relación con Erick Sabater, la cantante Micheille Soifer empezó una relación con Kevin Blow, con quien incluso llegó a planear una boda en República Dominicana; sin embargo, tras polémicas de infidelidades y agresiones, ambos decidieron separarse y evitar hablar uno del otro. Recientemente, Blow reapareció en el programa “Magaly TV, la firme” para confesar que Micheille le habría sido infiel a Sabater con él y que el salsero Josimar coqueteaba con ella mientras estaban en una relación.

Guty Rivera

Gustavo Rivera fue otra de las exparejas de Micheille Soifer con las que no hubo un buen final. En reiteradas oportunidades, el bailarín ha revelado que la cantante le habría sido infiel con el exfutbolista Miguel ‘Conejo’ Rebosio. Si bien no presentó ninguna prueba, no se quedó callado y respaldó la participación de Kevin Blow en “El Valor de la Verdad”.

Giuseppe Benigni

El popular ‘Principito’ es uno de los más recientes “romances” que vivió Micheille Soifer. El modelo y ‘Michi’ vivieron un rápido romance que no terminó de la mejor manera y desde hace algunos meses, Benigni busca volver a figurar en la escena local, por lo que ha empezado a revelar infidencias de su relación con la cantante. Según dijo al programa “Amor y Fuego”, la exchica reality habría pedido dinero a Jefferson Farfán cuando tenía una relación con él.

