Micheille Soifer reapareció en ‘América Hoy’ para hablar sobre el desafortunado momento que vivió en el Reggaetón Lima Festival, evento donde cientos de asistentes la ‘pifiaron’ al no estar contentos con la ausencia de varios artistas de talla internacional como Ivy Queen debido a problemas de sonido.

Janet Barboza se solidarizó con la cantante por el incómodo suceso que vivió en el evento, pero para sorpresa de todos, la exchica reality aseguró que no estaba al tanto que el público le exigió que se bajara del escenario.

“Como todo evento hay un cronograma, habían muchos artistas, yo no sabía lo que estaba sucediendo, no es que todos los artistas estamos juntos esperando tu turno, cada uno tiene su espacio. En el momento que te toca subir al escenario. (...) Yo terminé el show y salí campeona, feliz... (Las pifias) en ningún momento las escuché, es más cuando ellos gritaron, yo ya no estaba en el escenario. Cuando yo me presento pongo videos en la pantalla ”, señaló Micheille Soifer.

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ finalmente le restó importancia a las críticas y por el contrario, dijo que se siente afortunada de haber tenido la oportunidad de cantar frente a más de 40 mil personas.

“En realidad yo me siento contenta por haber estado delante de tantas personas, con artistas internacionales y esa experiencia nadie me la va a quitar, no es la primera vez que me presento en un concierto tan grande. Yo creo que los artistas siempre nos vamos a ver expuestos en este tipo de cosas , yo sé cuál es mi carrera, siempre voy a tener la mejor de las caras antes situaciones como esta, siempre voy a continuar nuestro espectáculo dando siempre lo mejor para el público porque es lo que se merece”, añadió.

América TV: Entrevista a Micheille Soifer