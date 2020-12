Micheille Soifer sorprendió a sus seguidores al anunciar hace dos días que viajaba a México para grabar las canciones de su primer disco como solista.

Esta vez la exintegrante de “Esto es guerra” contó que su productor es Stefano Vieni, quien ha trabajado con Belanova, Armando Manzanero, Paty Cantú y más artistas. “Les voy a presentar a mi productor musical Stefano Vieni de México. Yo vine rápido para poder grabar las canciones”, comentó al programa “En boca de todos”.

Sobre el proyecto de Soifer, Vieni señaló que están trabajando duro en el resultado. “Es un viaje exprés, estamos haciendo malabares para grabar en dos días. Micheille es espectacular, no podemos contar mucho del proyecto todavía. El adelanto, por ahora, es que está increíble”, afirmó.

Vieni afirmó que el proyecto de Soifer cuenta con los mejores autores de México y Colombia; así como los mejores ingenieros de sonido del mundo “No se están improvisando nada”, acotó.

Micheille Soifer viaja a México para grabar su nueva música | VIDEO

Del mismo modo, Soifer señaló que no ha tenido tiempo para pasear en México. “He venido exclusivamente para trabajar, no hemos tenido tiempo para disfrutar o salir porque también hay que cuidarse mucho”, sentenció.

La influencer aseguró a sus seguidores que no los va a defraudar y que su música será “increíble”.

VIDEO RECOMENDADO

Micheille Soifer busca internacionalizar su carrera musical en México

Micheille Soifer busca internacionalizar su carrera musical en México