Micheille Soifer desafía a sus detractores: "Muchos dirán que estoy gorda, pero yo digo que estoy bien rica"

Alborotó las redes. Micheille Soifer no tuvo reparo en mostrar su figura en Instagram, posando con un body negro que encandiló a sus seguidores de redes sociales, quienes no dudaron en halagar a la ex chica reality.

Mensaje para sus detractores. " Muchos dirán que estoy gorda, otros dirán “está bien taypá” . Pero yo digo que estoy bien rica 🔥🔥🔥🔥 😏" publicó la cantante, desafiando a los usuarios que suelen criticarla por su figura y su peso. Además, concluyó su mensaje con "y si tienes dudas ven y mírame!", demostrando que se siente segura de sí misma, sin importar el qué dirán.

En menos de 6 horas, la fotografía alcanzó más de 13 mil likes y más de 500 comentarios, en su mayoría de seguidores que elogiaban su belleza y apoyaban su determinación, recomendando también que no haga caso a las críticas.

Micheille se tomó el tiempo para responder algunos de los comentarios de sus seguidores. Uno de ellos publicó: "Sé como tu quieras ser , al final la gente critica x todo y eso es la vida, vive tu vida es Tuya!!! Lo demás no importa!!", a lo que Soifer respondió agradecida y publicó varios corazones.

En otro comentario se puede leer: "Los que te dicen así son gente envidiosa, tú estás churraza 💛 y lo sabes", haciendo referencia a los comentarios sobre el peso. La modelo no demoró en replicar su respuesta: "❤️❤️ te quiero !!! No nos abandones".

Además, en otra fotografía publicada anteriormente, que también es parte de la sesión fotográfica en la que Soifer viste el body negro, la cantante se mostró desafiante y lanzó la pregunta: "Seguro???? Podrás conmigo?", ocasionando una serie de halagos sobre su belleza y también algunas críticas.

