Micheille Soifer sorprendió a sus seguidores anunciando su regreso a la música. Mediante redes sociales, dio a conocer un proyecto en el que viene trabajando.

La participante de “Esto es guerra” compartió un video donde se le ve en un estudio de grabación. “Se vienen cosas increíbles... regresando a la cancha”, anunció la chica reality. En las imágenes se ve a Soifer bailando frente a la cámara; sin embargo, no se logra escuchar lo que podría ser una nueva canción.

De inmediato, la modelo empezó a recibir el apoyo de sus seguidores, quienes afirmaron estar esperando un avance de dicha producción. Por el momento, la cantante no ha dado más pistas de su trabajo.

Los clips alcanzaron más de 19 mil “Me gusta” en menos de 24 horas y Soifer compartió en sus stories un agradecimiento a sus seguidores por los mensajes.

Hace unos días la chica reality sorprendió a todos al lograr vencer su miedo a la altura y saltar desde uno de los juegos de Esto es Guerra. “Me ha dado la tembladera, no puedo, tengo miedo. No quiero irme del programa. Denme un poco más de tiempo”, afirmó en un primer momento.

De repente, cuando Rosángela Espinoza tomó el micrófono para darle palabras de aliento, Soifer saltó logrando quedarse en el reality de competencia.

VIDEO RECOMENDADO

Micheille Soifer sobre distanciamiento con El Principito

Micheille Soifer sobre distanciamiento con El Principito - Ojo