Micheille Soifer y Jazmín Pinedo protagonizaron un tenso momento luego que 'la popular ‘Michi’ le pidiera a la “chinita” que mantenga su posición de conductora debido a las declaraciones sobre Alejandra Baigorria y Said Palao.

El hecho inició cuando Pinedo tildó de “víctima” y “pobrecito” a Palao por supuestamente incumplir con una regla del juego. Es así que Baigorria decidió tomar partido y lo defendió. Tras el suceso, Pinedo pidió que repitieran dos veces el puntaje donde “Los leones” mantenían una cifra bastante alta a comparación de “Las cobras”.

Sin embargo, Soifer se manifestó en contra de la respuesta de Pinedo. “Mantén tu posición de conductora y si Alejandra, porque es su novio (Said Palao) quiere apoyarlo y decirle que es el mejor, me parece absurdo que tú quieras decir ‘para mi Hugo fue mejor’(...) Me parece desatinado. Creo que cada uno mantenga su posición, porque ella (Baigorria) no te va a decir nada”, manifestó Soifer evidentemente molesta.

Pinedo no se quedó callada y decidió responder. “Micheille yo te digo algo, mi posición de conductora es guiada por el productor. ¿Qué te parece absurdo?... No te parece que tengo derecho para apoyar a Hugo García, a Patricio, a Jota”, comentó, a lo que Soifer afirmó que la manera en que lo dijo fue “burlona”.

Es ahí que Pinedo afirmó que no iba a seguir comentando para evitar más problemas. Por su lado, Gian Piero Díaz le pidió a Pinedo que mantenga la humildad pese a los resultados de su equipo.

“Esto se convierte en una discusión bastante tonta, me parece. Te voy a decir una cosa... La diferencia en el puntajes siempre se va a ver en la semifinal. Yo trato de llevar el puntaje de buena manera. Nunca me voy a burlar cuando uno está arriba, porque cuando uno está abajo se vuelve, lamentablemente, en esclavo de sus palabras. Es lo único que voy a decir”, concluyó.

