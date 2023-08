Michael Ovalle se hizo conocido en el mundo del espectáculo originalmente por su imitación del Pato Donald, del cual nació su apelativo. Su incursión en el ‘Jirón de la Unión’ lo ha regresado a la pantalla chica nuevamente para ampliar más su trayectoria de más de 20 años en el mundo artístico.

En una conversación con Perú21, el ‘Pato’ Ovalle nos cuenta sus orígenes en el ambiente artístico, la influencia de su madre, quien lo “ubicó” en un momento en que se le subieron los humos y cómo es que los tiempos actuales han cambiado junto con el público y la manera de recibir los shows de ver los shows humorísticos en comparación a antaño.

¿Cómo arrancas en el mundo del arte?

Yo empecé desde los cinco años imitando animales o a personajes de los dibujos animados, como Mickey Mouse o el Pato Donald, quien es el que me abre las puertas... y también me las cierra. Tengo el don de imitar, es algo que me gustó de muy niño y yo empecé a hacer los sonidos de Donald, pero no hablaba y hasta los 12 empecé a practicarlo más hasta que lo perfeccioné y empezó a entenderse algo de mi voz imitándolo. De clases me exoneraban para que vaya a representar a mi colegio en las actuaciones.





¿Dónde inicia tu carrera?

Fui Burbujito de Yola, en un concurso a donde fui a acompañar a una amiga y a las finales yo me quedé y gané el concurso. Habían cientos de niños haciendo colas para los castings y cuando veía que llegaban con sus padres y ellos tenían que esperar afuera, yo no quise ir tan lejos para solo esperar afuera a que mi amiga participe, y pues llegó mi turno, hice imitación y gané el concurso al final. El premio, aparte de efectivo, era estar un año como contratado en el programa de Yola, estuve por dos años y por estudios tuve que parar. Cuando terminé el colegio entré a trabajar en la radio. Ya después entré en el programa de Mónica Zevallos y hasta la fecha estoy en la televisión, aunque siempre lo llevé a la par con la radio.





¿Tu familia lo tomó bien? ¿No fue complicado decirles que te querías dedicar al humor?

Se lo tomaron muy bien, de hecho, fue mi madre quien me incentivó a esto, me llevaba a Yola y ella fue quien, como a todos los artistas les pasa alguna vez que se le suben los humos, a mí se me subieron los humos de jovencito, no de viejo, y fue mi madre me ubicó: “así como yo te puse, yo te saco. Tú te debes al público y tienes que respetarlos”. Ella siempre estuvo ahí, me ubicó siempre antes de que me desubique, porque eso pasa, a mucha gente le pasa que se ‘sobran’ porque están en televisión o radio, no te saludan o miran mal a la gente, eso no es así.

¿Cómo llegas al Jirón del Humor?

Teníamos conversaciones con Alfredo [Benavides] y Javier [Chong] ellos sobre el proyecto, hablando con directivos del canal. Cuando le dan el cargo a Alfredo, ya empezó a convocar a los artistas y conformamos un equipo que está siendo respaldado por la gente. Todo ha cambiado en estos tiempos, mucha gente se ha acostumbrado al humor negro, pero en televisión no se pueden hacer esas cosas, es otro tipo de humor, más blanco, porque nos ven niños y tratamos de cuidar eso: entretener y cuidar el vocabulario de lo que actualmente la gente consume en redes, donde hay menos filtros.





¿Tu tipo de humor, respecto al vocabulario, cambia dependiendo el show que realizas?

Personalmente yo no uso la lisura, ni en mis shows exclusivos para personas adultas, uso más el doble sentido quizás pero no la lisura o una grosería. Es más contar historias que uno lleva día a día o temas matrimoniales o con los amigos que son situaciones jocosas, pero no uso ese recurso, no lo llevo.

Sobre el circo

¿Cómo va el Circo del Pato Ovalle?

Esto es algo general, todos los circos no la estamos pasando tan bien como el año pasado, hay algo que hace que los mismos chicos no quieren salir parece. No creo que tenga que ver tanto la pandemia, porque el año pasado con el retorno de todo, a mí me fue bien, pero este año algo ha pasado. La gente está ‘misia’, gastó su grati o están juntando para el concierto de Luis Miguel (risas).





¿La tecnología podría haber influido en ello?

Pienso que es más eso. Los chicos hoy en día están con el celular, la computadora todo el día y ya no es como antes. Incluso lo hablo en mi rutina cuando digo que la mentalidad de los chicos ha cambiado, antes teníamos que pedir permiso para salir a jugar y ahora más bien los padres le piden a los hijos que salgan a jugar, porque no quieren salir. Mis hijas, por ejemplo, no quieren salir de la casa, teniendo un parque en la espalda no quieren salir, prefieren estar jugando en línea. Creo que eso ha cambiado, la pandemia nos ha metido mucho el tema la tecnología y los gustos de los chicos es otro ahora.





Hay circos que son criticados por el tipo de shows que realizan. ¿Esto hizo que la idea de un circo sea menos atractiva?

Creo que puede ser parte de eso. Todos tenemos derecho a trabajar, pero tenemos que saber dónde, cómo y cuándo. Yo hago shows de stand up, de humor para adultos en teatros, corporativos y sé qué tipo de humor llevar para allá. El circo es otro tipo de humor, en mi caso me gusta presentar un espectáculo familiar, un show que no haga que se manche eso, que se enfoque en entretener a la familia en general. Todos tenemos derecho al trabajo [en circos], pero hay que saber cómo hacerlo.





La seguridad en el mundo del circo

Artistas circenses solicitaron seguridad para sus espectáculos. ¿Alguna vez sufriste por la inseguridad en cuanto a tus shows?

Sí lo he pasado en algún momento, gracias a Dios esta vez no, por ahora al menos. El tema de la inseguridad está en todos lados, no solo ya en los circos, está en el trabajo, en el barrio, por todos lados y es un tema que tienen que ver las autoridades. Ojo, esto no es de ahora, está de hace mucho tiempo y cada vez peor y se está expandiendo, hay países vecinos que la están pasando bien feo. Creo que hay que tomar decisiones drásticas para que esto pare, en lugar de que nosotros vivamos asustados, los delincuentes deben estar asustados, por las leyes, que lo piensen antes de meterse en estas cosas.





¿En qué momento pasaste esto?

En el circo, como casi siempre pasa, hemos vivido en carne propia la inseguridad.

La familia y el arte

¿Tus hijas conocen a tus personajes?

Sí pero no son mucho de ver televisión, y no conocen a los personajes con quienes trabajo y uno no va a obligarlas. Sí saben que trabajo en el arte, ya están acostumbradas. Mi hija mayor trabaja conmigo, tiene una productora infantil. Ella ha estado desde pequeña ligada al mundo artístico y le ha ido muy bien. Ahora trabaja sola, la pandemia le ayudó un montón y ahora me acompaña en la faceta del circo, por ahí la segunda [de mis hijas] le ayuda un poco en algunas cosas, luego no está metida en el tema del arte y mis otras dos hijas ya están fuera de todo eso.





¿Cómo es tu relación con las más pequeñas? Imagino que no es igual que la que tuviste con tu hija mayor a su edad

Sí ha cambiado bastante, porque ella era más de ver televisión y sabía quién era quién en el espectáculos y más porque ella estuvo muy ligada al arte, conoce el rubro artístico desde pequeña, las menores no, no conocen quien es Nicola Porcella o Dorita, apenas y saben que su padre es el Pato Ovalle (risas).





¿Cómo te sientes trabajando con tu hija?

Se siente ‘bacán’, ella es muy profesional, tiene muchas ideas que son muy buenas, más modernas. Imagina que yo no muevo mis redes sociales mucho y eso es importante, hoy todo se hace en las redes sociales.





¿Tus hijas menores podrían en algún momento encargarse de ello? Es más de su generación

Sí, una de ellas que ve más temas de tecnología le he hablado, le he dicho: “Hija, solamente te pido que no me tires dedo y no estés viendo con quién hablo pero, maneja mis redes” (risas). Pero aun no es algo serio, aunque sí me han dicho que es necesario y sé que lo es.





Datos

El Circo del Pato Ovalle se encuentra en el Plaza Park Lurín, al costado del Mercado Virgen de las Mercedes.

El Jirón del Humor a las 10 de la noche después de ‘El Gran Chef’, todos los sábados invitar al público a vernos en Latina y sus redes.

