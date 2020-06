A menos de un día para ser presentado en el reality mexicano ‘Guerreros’, Nicola Porcella fue el centro de las críticas de algunos seguidores, quienes no están de acuerdo con la incorporación del participante.

“Nicola fue acusado de violencia contra la mujer varias veces”, “El pegalón de mujeres, por eso lo botaron de EEG Perú”, “Este hombre fue acusado de violencia, faltó el respeto a su excompañera en conducción, fue involucrado en una fiesta donde drogaron a una chica. ¡Qué horror!”, son algunos de los mensajes en la cuenta oficial de Guerreros.

Sin embargo, no todo fue negativo. Algunos mensajes manifestaron el apoyo hacia el excapitán histórico. “Él viene hacer un competidor más”, “Acá no es Perú es México. Él puede ser lo que quiera en Perú, aquí no se te olvide es México”, dijeron los usuarios mexicanos.

Días atrás, Magaly Medina también criticó en su programa el hecho que Nicola vaya a competir en dicho reality, pues le extrañaba el hecho de como iba a viajar hasta México si estaban cerradas las fronteras.

