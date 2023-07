El conductor de ‘Préndete’ Kurt Villavicencio decidió rectificarse luego de causar polémica en el mundo del espectáculo al asegurar que Christian Domínguez ya habría engañado a su actual pareja Pamela Franco.

El popular ‘Metiche’ utilizó varios minutos de su programa para retractarse y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. Según explicó, no tiene alguna evidencia que compruebe la supuesta infidelidad del artista.

“El día de ayer toda la prensa me llamó a preguntarme, diciendo que yo había asegurado que Christian Domínguez ya engañaba a Pamela Franco, me rectifico en eso. Yo lo que he querido decir es que los programas de espectáculos en Perú deberían seguir a Christian Domínguez para confirmar si la engaña o no, porque yo no creo que haya cambiado”, sostuvo el presentador.

“Yo no tengo ninguna prueba, ninguna imagen del señor Christian Domínguez con otra mujer. Así que los programas de espectáculos que hagan su ‘chamba’ y que lo sigan si quieren”, añadió Kurt Villavicencio.

¿Qué dijo ‘Metiche’?

El presentador de Panamericana Televisión afirmó que Christian Domínguez estaría desesperado por separarse de Pamela Franco y dejó entrever que el líder de la Gran Orquesta Internacional ya habría sido infiel.

“Yo no entiendo por qué las cámaras no lo ampayan (...) Están yendo por los lugares equivocados, síganlo, yo no más les digo, porque este ya sacó los pies del plato, hace rato”, fue la recomendación que hizo el conductor de espectáculos.