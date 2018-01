'Metiche' tras difusión de video de Año Nuevo: "Me doy asco" [FOTOS Y VIDEO] "Veo esas imágenes y la verdad que me doy asco, me da vergüenza. Le pido perdón a mi familia, le pido perdón al público", dijo Kurt Villavicencio en un avance que presentó el programa 'Amor, Amor, Amor'.

Rompe su silencio. Kurt Villavicencio 'Metiche', ex conductor del desaparecido programa 'Cuéntamelo todo', se pronunció sobre el video suyo que circula en redes.

En el clip se ve a Villavicencio junto a otro hombre, sentados sobre unos sillones al término de una fiesta de Año Nuevo, en una situación bastante comprometedora.

Al respecto, 'Metiche' brindó unas declaraciones al programa 'Amor, amor, amor' y en el avance difundido esta mañana se puede escuchar que el conductor declara que "le da asco" verse en el video.

"Veo esas imágenes y la verdad que me doy asco, me da vergüenza. Le pido perdón a mi familia, le pido perdón al público", dijo Villavicencio en el avance que presentó el programa de espectáculos.