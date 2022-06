Jesús Alzamora reveló un avance a través de su cuenta de Instagram de la entrevista que hizo con su conocido programa de YouTube, “La Banca”, a la joven actriz Merly Morello, quien reveló que sufrió de bullying en su etapa como escolar.

Según se puede oír en el avance, Morello relató como sus compañeros de colegio le hacían comentarios crueles porque no tenía padre:

“Creo que donde más crueles conmigo fueron, fue en primaria porque porque el tema con el que me molestaban era con que yo no tenía papá”, cuenta la actriz de “De vuelta al barrio”.

Merly Morello también reveló que, mientras sus amigos salían a divertirse, ella se negaba: “Mis compañeros salían todos los fines de semana a un quinceañero distinto, ¿tú crees que a mí me daban ganas? Y mis amigas me llamaban ‘estás loca, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿40?’”.

Por otro lado, la actriz negó que quiera ser un ejemplo para las personas o sus seguidores, pues considera que ella no es “perfecta”.

“Yo no quiero ser ejemplo de nadie porque perfecta no soy y yo no quiero que nadie sea como yo, y que nadie pase por las cosas que yo he pasado”, indica.

La entrevista será publicada en el canal de YouTube de Jesús Alzamora este miércoles 1 de junio a las 8:00 PM.

