Melissa Paredes ha vuelto a ser noticia tras sus recientes declaraciones en una entrevista exclusiva para Teledeportes, en donde señaló que nunca le gustaron los futbolistas . La modelo aseguró además que en varias oportunidades le invitaban a salir, pero ella los rechazaba.

La modelo reveló que no le gustan los ‘peloteros’, por lo que no sabe qué le pasó por la cabeza al momento de entablar una relación sentimental con Rodrigo ‘El Gato’ Cuba, padre de su única hija.

Al ser consultada por cuál integrante de la selección peruana le parecía más atractivo, la modelo negó tener preferencias por alguno de los peloteros: “Ninguno, no me gustan los futbolistas”.

Ante ello, el reportero no dudo en recordarle que ella estuvo casada con el futbolista Rodrigo Cuba, con quien incluso tuvo a su primera hija. “No sé que me pasó, la vida es así”, reconoció la conductora de “Préndete”.

Además, Melissa Paredes también rescató que lo mejor de su relación con el ‘Gato’ Cuba fue su pequeña hija Mía. “Por algo pasan las cosas, tengo una hija maravillosa”, dijo.

Por otro lado, Melissa Paredes confesó que varios futbolistas han intentado pretenderla en su época de soltera, pero ella siempre los rechazaba. En ese sentido, recordó dos casos particulares, aunque no quiso soltar ningún nombre.

“Uno bien sinvergüenza, me escribió para invitarme a Lunahuaná, el otro me dijo ‘un shopping por el Jockey Plaza’ y yo ‘quéeee’. Fue bien ridículo, ni les hablé, ni les respondí ni nada. Si les digo los nombres se mueren. No es forma para entrarle a ninguna mujer, pero como se dice que las chicas somos interesadas, habrán dicho ‘ay acá es’, pero no”, explicó la modelo.

Como se recuerda, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba mantuvieron un largo matrimonio; sin embargo, su separación se vio envuelta en la polémica por un presunto acto de infidelidad de parte de la modelo.

Actualmente, Melissa Paredes mantiene una relación con el bailarín Anthony Aranda, mientras que Rodrigo Cuba volvió a ser padre al lado de su actual pareja, la empresaria Ale Venturo.

