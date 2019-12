La periodista Melissa Peschiera brindó su respaldo a Alexandra Hörler luego que le exigiera unas disculpas públicas a Gonzalo Núñez por su comentario grotesco de su glúteos en el programa Exitosa Deportes.

“¡Cómo no me voy a enojar! Por supuesto que lo hice, porque eso no es ninguna broma. Es un comentario machista y sexista y eso es intolerable”, expresó Hörler en Twitter.

“Las mujeres no tenemos que aguantar en ningún ámbito de la vida esas faltas de respeto. Por eso exigí disculpas para mí y el público”, agregó indignada.

Es así que a través de sus redes sociales, Peschiera criticó la actitud ‘machista’ que tuvo el comentarista deportivo.

“Esto no da risa, sino impotencia y rabia escuchar ‘chistecitos’ machistas en el trabajo. Ninguna mujer tiene por qué tolerar faltas de respeto de nadie. Bien Alexandra Hörler por pararlo inmediatamente”, indicó.

Esto #NoDaRisa da impotencia y rabia escuchar "chistecitos" machistas en el trabajo. Ninguna mujer tiene por qué tolerar faltas de respeto de nadie. Bien Alexandra Horler por pararlo inmediatamente.

También la periodista añadió en otro tuit: "El acoso sexual y el hostigamiento, ambos son delitos y se pagan con cárcel".





Recordemos que Alexandra Hörler y Gonzalo Núñez protagonizaron un tenso incidente luego que le hiciera un comentario desatinado en referencia a una zona íntima de su cuerpo.

El hecho ocurrió durante el espacio deportivo que ambos conducen en radio Exitosa. Ambos se encontraban conversando sobre la jugada de Cristiano Ronaldo. De pronto, Núñez no tuvo mejor argumento para defender su postura y arremetió contra la periodista.

“El delantero portugués alcanzó una altura de 2.56 metros antes de cabecear el balón. Es decir, logró despegarse 72 centímetros del suelo. Para ganar altitud, ya sabes esto Alexandra, la persona debe ejercitar el glúteo”, dijo.

Por supuesto, Hörler no le aguantó la falta de respeto y rápidamente lo puso en su sitio. “¿Y por qué me dices eso a mí? Ejerciten ustedes pues sus glúteos, caramba. Lo que tiene que aguantar una”, exclamó.

Ante la respuesta, Gonzalo no se calmó y le dijo que dejara de picarse, aludiendo a que él sabe que ella quiere tener unos glúteos más grandes. “No te piques... si tú quieres unos gluteazos. El músculo lo tienes bien desarrollado",señaló.

Este último comentario hizo que Alexandra dejara la paciencia a un lado y le exigió respeto. “Caramba, respétame oye. Estamos al aire, estamos en vivo. Respeta”.