Erick Elera y Melissa Paredes, quienes interpretan a ‘Joel Gonzales’ y ‘Paty’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, protagonizaron su primer beso en la serie y la escena ya está causando diversas reacciones en las redes sociales.

Los actores decidieron darse una oportunidad en la ficción y sellaron su unión con un apasionado beso en Las Nuevas Lomas provocando las lágrimas de Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra).

En la edición del viernes 4 de agosto se ve cómo el hijo de ‘Charito’ le compra una nueva bicicleta a Paty para que pueda hacer sus repartos con mayor comodidad de la tienda de Don Gilberto Collazos.

Esto hizo que el personaje interpretado por Melissa Paredes agradezca su noble gesto invitándolo a comer un pollo a la brasa. El momento más emotivo se dio cuando Joel le confiesa sus sentimientos a ‘Paty’ y le pide iniciar una relación amorosa.

“Patty, en verdad me gustas mucho y no solo físicamente, me gusta mucho cuando estamos juntos, hablamos, discutimos y cuando nos reímos”, señala Joel sin imaginar que Patty le dijera que también siente lo mismo por él. Ambos sellan su amor con un apasionado beso frente a cámaras.