Melissa Paredes y Anthony Aranda están dando qué hablar con la sensual coreografía que representaron de la canción del momento TQG de Karol G y Shakira, que grabaron para la cuenta de TikTok del bailarín ‘activador’.

“¡Nos encantó este trend! ¿Quién dice que a los hombres no se nos puede ver varoniles en un trend de chicas? Ven y te enseño a bailarlo. Y, mi amorcito super bella y sexy, me encanta”, increpó y aclaró el coreógrafo en su cuenta oficial de la red social china.









“Sigan adelante ustedes. Al final, es su libro y cada uno sabe si pasa la página o si sigue sufriendo lo mismo”, “no pensé que lo diría, pero ya me caen bien” y “ahora entiendo porqué la Meli esta loquita por ti. Ya quisiera que me bailen así”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en el post.

Cabe resaltar que la primera en subir un video con los pasos de TQG a su TikTok fue Melissa Paredes y, algunas horas después, lo hizo su pareja, Anthony Aranda. Sin embargo, en la cuenta de la presentadora, ella sale bailando sola; mientras que, en la cuenta del bailarín sí salen ambos.









Finalmente, el fragmento de letra reproducido en el trend reza así: “y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía”.





VIDEO RECOMENDADO: